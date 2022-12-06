Erdoğan: Biz birbirimizle etle kemik gibiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ile Türkiye’nin ortak gerçekleştirdiği dev operasyon hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın başarıyla tamamlanmasının ardından telefondan hitap ettiği iki ülke ordusu personelini tebrik ederek, “Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiniz. Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile “Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin de katıldığı tatbikatın sonunda Bakanlar Akar ve Hasanov personelle bir araya geldi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar’ın telefonundan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’un telefonundan tatbikata katılan personele hitap etti.

“Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz”

“Kardeş Yumruğu” Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı’nın başarıyla tamamlanmasından dolayı personeli kutlayarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiniz. Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz” diye konuştu.

Zorlu arazi ve hava şartlarında gerçekleştirilen tatbikatın iki ülke ordusunun daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Bundan sonraki harekatlarda da bu güç sizin en önemli dinamizminiz olacaktır. Türkiye-Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah’ın izniyle de ayıramayacaktır. İlham Aliyev kardeşimi gösterdiği kardeşlik, sevgi dolayısıyla gönülden tebrik ediyor, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun.”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de “Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak tatbikatının başarıyla sona ermesi dolayısıyla kutluyorum. Bu tatbikatın ismi ‘Kardeş Yumruğu’dur. Bu, Türkiye-Azerbaycan birliğinin tezahürüdür. Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği” ifadelerini kullandı.