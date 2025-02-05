Erdoğan: Biz Kısa Mesafe Koşucusu Değiliz

ERDOĞAN’IN KONGREDEKİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleşen “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi”nde önemli açıklamalarda bulundu. “Kongrelerimizde yumruklar değil, yürekler konuşuyor” diyerek kongrelerin birlik ve kardeşlik içerisinde geçtiğini vurguladı. Erdoğan, muhalefetin kurultayları tasfiye aracı haline getirdiği dönemde, kendilerinin ise yenilenme çabası içinde olduklarını belirtti. “Sandalyelerin havada uçuşmadığı bir şölen havasında kongrelerimizi tamamlıyoruz” şeklinde konuştu.

MÜCADELELERİ KİŞİSEL DEĞİL, ULUSAL

Erdoğan, mücadelenin kişisel bir kariyer meselesi olmadığını ifade ederek, “En tepeden en ücra birimine kadar hepimiz ülkeye ve millete hizmet davasının neferleriyiz” dedi. Uzun bir maraton koşucusu olduklarını vurgulayan Erdoğan, “İpi göğüsleyene kadar durmadan koşacağız” ifadesiyle kararlılıklarını ortaya koydu. Bunun yanında, kişisel çıkarlarını ön plana çıkarmayan bir anlayış içerisinde olduklarını belirtti.

KADIN HAKLARI ÜZERİNE VURGU

Cumhurbaşkanı, Türkiye’de kadınların yıllarca kendilerine uygun bir yer bulamadığını ve “Bu ülkede yıllarca kadının adı yoktu” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti. Kadınların eğitim oranlarının 2002’de yüzde 13 iken, bugün yüzde 53’ün üzerine çıktığını aktardı. Erdoğan, “Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir” ifadesini kullanarak, bu konuda atılan adımları ve uygulamaları dile getirdi.

Rövanşizm siyaseti ve ayrımcı politikaların tekrar gündeme gelmesini eleştirerek, “İdeolojik bağnazlıklarla insanımızın yaşam tarzına müdahale edilmesine asla izin veremeyiz” dedi. Eski Türkiye’nin kötü alışkanlıklarının geride kaldığını belirten Erdoğan, millete ve sivil siyasetle ilgili olumsuz günlerin geçmemişte kaldığını vurguladı.

SURİYE LİDERİYLE GÖRÜŞME

Dış politika bağlamında önemli adımlar attıklarına dikkat çeken Erdoğan, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile tarihi bir görüşme yaptıklarını belirtti. Bu görüşmede geleceğe yönelik mühim kararlar aldıklarını açıkladı. Diğer yandan Mısır’ın dışişleri bakanı ile de görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Almanya Cumhurbaşkanı ile de bir araya geleceğini ekledi.

MUHALEFETİ ELEŞTİRİLERİ

Son olarak, muhalefetin birbirlerine sürekli kırmızı kart göstermesine eleştiride bulunan Erdoğan, bu durumun kimsenin bir şey başaramadığını gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partinin marjinal sol örgütlerin maskotu haline geldiğini ifade etti.