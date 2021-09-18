Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda çağrı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Afganistan için çağrı yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda uluslararası topluma Afganistan için “sorumluluk paylaşımı” çağrısında bulunacak.

Erdoğan, BM Genel Kurulu’na ve çeşitli programlara katılmak üzere 19-22 Eylül tarihinde ABD’nin New York şehrine gidecek. Ziyaretle eş zamanlı olarak Göbeklitepe’deki P18 dikilitaşının replikası, BM Genel Merkezi bahçesinde sergilenmeye başlanacak. Türkiye tarafından hediye edilen dikilitaşın, 12 bin yıllık geçmişiyle “Tarihin Sıfır Noktası” olarak adlandırılan Göbeklitepe’nin tanıtımına katkı sunması hedefleniyor.

Ziyaretin ilk gününde Erdoğan, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını ve soydaşlarını bir araya getirmek için kurulan TASC TV’den hitapta bulunacak. Erdoğan daha sonra 36 katlı ve 171 metre yüksekliğindeki Türkevi’nin açılışını yapacak. New York Manhattan’da BM Genel Merkezi’nin tam karşısında 20 bin metrekarelik alana inşa edilen Türkevi’nde Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ve BM Daimi Temsilciliği’nin yanı sıra KKTC Temsilciliği de yer alıyor. Erdoğan’ın çok sayıda ülke lideriyle görüşmelerini Türkevi’nde yapması planlanıyor.

21 Eylül’de BM Genel Kurulu’nda katılımcılara hitap edecek Erdoğan’ın konuşmasında, Afganistan önemli bir başlık olarak yer alacak. Erdoğan Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan konusunda, dünyaya “sorumluluk paylaşımı” çağrısında bulunacak. İç savaş nedeniyle Suriye’den kaçarak Türkiye ve diğer komşu ülkelere sığınan milyonlarca Suriyeli örneğini hatırlatacak olan Erdoğan, Afganistan’da da benzer