Erdoğan: Yalan söylemek onun için kolay

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarına Bolu’da devam ediyor.

Bolu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Konuşmak, Meclis kürsülerinden ahkam kesmek kolaydır, hele hele yalan söylemek Bay Kemal için çok kolaydır. 95 yıllık CHP’yi 9 senede Kandil’in, Pensilvanya’nın kuklası yapan bir genel başkandan kendi seçmenine de fayda gelmez” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir, vaatlerini havada bırakmamaktır, meydanda ne söylediysen seçimden sonra onu unutmamaktır.” dedi.

Uçsuz bucaksız Bolulu kardeşlerimi görünce 31 Mart için Bolu kararını Allah’ın izniyle verdi diyorum. Bize güç verdiniz milletimize daha iyi hizmet için cesaret verdiniz.

Siz bizim yanımızda Bolu Dağı gibi dimdik durdukça hiçbir fani güç bize emir direktif veremez. Bolu bizi böyle bağrına bastıkça hiç kimse Türkiye’yi yolundan alıkoyamaz.