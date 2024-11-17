Erdoğan, Brezilya’ya Uğurlandı Ve Gitti

ERDOĞAN’IN UĞURLANMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan uğurlandı. Uğurlama törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgili yetkililer katıldı.

BREZİLYA ZİYARETİNE GİDEN İSİMLER

Erdoğan ile birlikte, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile diğer bazı yetkililer de Brezilya’ya doğru yola çıktı.