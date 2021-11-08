Erdoğan: Bu adam Parlamento’da yer alamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş 3. Kademe İl Sosyal Politikalar Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı’na telefonla katıldı. Gönlünün bu toplantıyı yüz yüze yapmayı arzu ettiğini belirten Erdoğan, cumartesi günü Batman’ı ziyaret ettiğini ve muhteşem programlar gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Erdoğan, “Valilik Meydanı’nda ve Ilısu Barajı açılışında binlerce Batmanlı kardeşime hitap ettik. Akşam gençlerle beraber olduk. Onlarla gerçekten çok farklı bir akşam yaşadık. Kürtçe, Türkçe türküler, şarkılar söyledik. Kürt genç kardeşlerimizin heyecanına, coşkusuna şahit olduk” dedi.

‘Asla kabul edemeyiz’

Katılımcılardan bir arzusu olduğunu dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İYİ Parti’den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor. AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım. Durmadan, duraksamadan vermesi lazım. Bizim değerlerimizde şehidin yeri farklıdır, kadınların yeri çok çok farklıdır. Kalkıp da bir şehidimizin yakınına, bacısına bu şekilde küfretmeyi değerlerimiz itibariyle asla kabul edemeyiz. Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa, bu demektir ki o da ona iştirak ediyor.”

Erdoğan, “Bunlara gereken dersi, gereken cevabı millet olarak hep beraber vermemiz lazım. Peki nasıl vereceğiz? İşte burada 2023, bizim için çok çok önemli. Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Parlamento’da yeri olamaz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, “Bizim şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar, bunların alnını karışlarız. Bu adamın bu Parlamento’da yeri olamaz. Biz gereken neyse onu yapacağız” dedi.