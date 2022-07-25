Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu akşam açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 21.00’de TRT ortak yayınına katılarak gündemi yorumlayacak.

Türkiye’nin barış diplomasisi, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya NATO üyelik şartları, Türkiye -ABD ilişkileri ve Atina yönetiminin provokasyonları, Türkiye’nin terörle mücadelesi, enflasyonla mücadelede yeni adımlar, gençler için yapılanlar ve yeni müjdeler hakkında gazeteciler soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında gündemin sıcak başlıklarını değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Özel Yayını, bu akşam saat 21.00’de TRT 1, TRT Haber, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Kürdi, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo Haber’de ortak yayın ile izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

Moderatörlüğünü Canan Yener Reçber’in üstlendiği yayında gazeteciler Hale Kaplan, Nuriye Çakmak Çelik, Okan Müderrisoğlu ve Mehmet Acet soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT ortak yayınında yanıtlayacak.