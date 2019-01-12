Erdoğan: Bu bir müjdedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli’de aday tanıtım toplantısına katıldı. Daha önce Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Tahir Büyükakın’dan sonra ilçe adayları da belli oldu. Kocaeli’de 3 dönem Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Karaosmanoğlu’nu konuşma yaptığı kürsüye çağıran Erdoğan, Karaosmanoğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

AK PARTİ’NİN KOCAELİ ADAYLARI

Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Tahir Büyükakın

Başiskele: Yasin Özlü

Çayırova: Bünyamin Çiftçi

Darıca: Muzaffer Bıyık

Derince: Zeki Aygül

Dilovası: Hamza Şayir

Gebze: Zinnur Büyükgöz

Gölcük: Ali Yıldırım Sezer

İzmit: Azize Sibel Gönül

Kandıra: Adnan Turan

Karamürsel: İsmail Yıldırım

Kartepe: Mustafa Kocaman

Körfez: Şener Söğüt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aday tanıtım toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları:

“Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki mahallerindeki vatandaşlarımı selamlıyorum. Hiçbir zaman unutulmayacaksınız buna inanıyorum. Kurulduğu günden beri Kocaeli teşkilatında görev yapmış demokrasimize hizmet etmiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Tüm seçimlerde olduğu gibi Kocaeli bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden yana kullanacaktır. AK Parti kadroları daha çok çalışacak ve inşallah tüm ilçelerimizde bir kez daha AK Parti’nin zafer sancağını salladıracaktır. Bu şehir emeğin fedekarlığın değerini çok iyi bulur.

“TALİMAT VERİYORUM, ADRESLERİNİ BULUP KAYIT YAPTIRACAKSINIZ”

Dün Ankara ve Trabzon’da söylemiştim 31 Mart seçimlerinde teşkilatlara çok önemli görevler düşüyor. Seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti seçmenlerinden 504 bininin burada kayıtlı olmadığını tespit ettik. Bu seçimde 1 milyon gencimiz de ilk defa oy kullanacak. 1,5 milyon kişi geçen seçimde ilçe değiştirdi içinde de 220 bin AK Parti üyesi var.

Tarih bize inşallah tarihimizdeki liderle birlikte yeni bir tarih yazdırmayı nasip etsin. Cumhuriyet yeniden bir kuruluş değildir aslında Selçuklu’nun Osmanlı’nın bir devamı niteliğindedir. Tüm il ve ilçe başkanlarımıza buradan talimat veriyorum. Seçmen kütüklerinde yer almayan seçmenlerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız.

Adres değiştirerek ilinize ilçenize gelmiş üyelerimizle hemen temasa geçeceksiniz. Üyemiz olmayan vatandaşlarımıza da hoş geldin ziyaretine gideceksiniz. Bunları hakkıyla yaptığınız zaman AK Parti’nin önünde yepyeni bir dönem açılacaktır. Kocaeli ticari ve beşeri zenginlikleri ile bu ülkenin lokomotif şehirlerinden bir tanesidir. O yüzden buradaki hizmetlerin bir farklılığı var. Kocaeli’nde kişi başına düşen milli gelir Türkiye ortalamasının üstüne çıkarak 18 bin dolara ulaştı. Bu rakamla Kocaeli milli gelir sıralamasında Türkiye’de ikinci sırada.

24 katrilyon lira Kocaeli’ne yatırım yaptık. Kocaeli üniversitesini yeni yatırımlarla büyüttük. Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından biri oldu.

İSTANBUL – İZMİR OTOYOLU PROJESİ

İstanbul – İzmir otoyolunun en önemli ayağı nereden geçiyor? Kocaeli’nden geçiyor. Osmangazi Köprüsü’nü Kocaeli ile birlikte ülkemize kazandırdık. Allah nasip ederse inşallah bu yıl sonuna kadar da bu proje bitmiş olacak, hedefimiz bu. Böylece İstanbul’dan İzmir’e olan mesafeyi 3.5 saate düşürdük. Çok önemli bir proje.

Bay Kemal diyor ki çiftçi yandı. Bay Kemal bak resmi rakam açıklıyorum. Kocaelili çiftçilerimize 348 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Ana muhalefetin başındaki zat diyor ki AK Parti döneminde enflasyon zirve yaptı. Bunu diyen de maliyeci, bunların maliyecileri de bir garip. Onların döneminde enflasyon ortalaması yüzde 70 bizim dönemimizde yüzde 9,5…

Kocaeli demek Türkiye demektir burada sıkıntı varsa Türkiye’nin her yerinde sıkıntı vardır aynı şekilde Kocaeli büyüyor gelişiyorsa Türkiye de büyüyor ve gelişiyor demektir. Ülkemizin üstündeki kara bulutlar toplamak isteyenlerin oyunları hiç bitmiyor. Aldığımız tedbirlerle saldırıyı bertaraf ettik. Açıklanan her veri yayınlanan her rakam ekonomideki dalgalanmanın yerini yeniden istikrara bıraktığını gösteriyor. Son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir.

Son ekonomik tuzak milletimizin hedeflerine ulaşma azmini kamçılamıştı. Ya bir üst lige çıkacağız ya da patinaj yapacağız. Bir üst lige çıkmakta kararlıyız. Avrupa sokakları nasıl karıştı görüyorsunuz. Bizi kar kışa sürüklemek isteyenler bugün kendileri buna maruz kaldı.

Dün kurumlarımız içindeki ihanet şebekelerini kullananlar kendi ülkelerindeki kargaşaların üstesinden gelemiyor. Terör örgütleriyle dans etmeyi siyaset sananlar bin pişman olacak ama o gün iş işten geçmiş olacak. 15 Temmuz destanı tüm hesapları alt üst eden bir dönüm noktasıdır. Bugün geleceğimize daha güvenle bakıyorsak verdiğimiz mücadele sayesindedir.

Eğer Türkiye eski Türkiye olsaydı bugün Suriye’de o terör koridoru kurulmuştu. Irak paramparça edilmişti. Filistin gibi kadim davalarımızdan eser kalmamıştı. Bunu biz söylemiyoruz. Görüştüğümüz dünyadan ve bölgemizden siyasetçiler ifade ediyorlar.

Eğer Türkiye eski Türkiye olsaydı bugün Suriye’de o terör koridoru da kurulmuştu. Irak paramparça edilmişti. Biz önümüze getirilen konuların ardındaki gerçekliğini bildiğimiz için aynı yolda yürümeye devam ediyoruz.

CHP gibi, HDP gibi nasipsizler önümüzde seçimlerde önümüzü kesmek için ittifak kuruyorlar. Karşı da Bahçeli’nin tabiri ile zillet benim tabirim ile illet ittifakı var. Bu illet ittifakına 31 Mart akşamı düşünmediği dersi vereceğiz. Bir de gerçekleri gözleri olup görmeyenler kulakları olup da duymayanlar dilleri olup da konuşmayanlar var. Türkiye geçmişte iftira siyasetinden çok çekti. AK Parti’nin siyasetinin ülkeye çağ atlattığını milletimiz biliyor.