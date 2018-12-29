Erdoğan bugün açıklayacak!

Yerel seçimlere kısa bir süre kala adaylar belli olmaya başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İstanbul ilçe adaylarını bugün açıklayacak.

Türkiye 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerin atmosferine girerken, siyasi partilerin aday belirleme ve tanıtım telaşı da sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar partisinin 24’ü büyükşehir, 50’si il olmak üzere 74 belediye başkan adayını açıkladı. En güçlü ismin TBMM Başkanı Binali Yıldırım olarak konuşulduğu AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile İstanbul ilçe adayları bugün, Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adayları 1 Ocak’ta kamuoyuna tanıtılacak. İzmir Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarının ise 5 ya da 6 Ocak’ta açıklanması bekleniyor. AK Parti’nin İstanbul dışında büyükşehirlerden Adana, Mersin, Manisa, Aydın ve Muğla ile illerden Osmaniye adayı henüz açıklanmadı. Partinin bu illerden Aydın ve Muğla’da da aday göstereceği bildirildi.

AK Parti ve MHP’nin yaptığı “Cumhur İttifakı” çerçevesinde büyükşehirlerin 18’inde AK Parti adayının, 3’ünde MHP adayının desteklenmesi bekleniyor.

TRT