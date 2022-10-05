Erdoğan bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında bugün yapacağı açıklama merak uyandırdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in “Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz” açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısında ne açıklayacağı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı’na başkanlık edecek.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün grup toplantısında yapacağı konuşmaya dikkati çekti.

AK Parti’den çağrı: Tarihi mücadelenin yeni aşaması, çarşamba herkesi ekran başına bekliyoruz

AK Parti’nin hak ve özgürlükle mücadelesinde öncü bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Çelik, mücadele ettiklerini, bedel ödediklerini, geri adım atmadıklarını belirtti.

Çelik, Erdoğan’ın yapacağı grup konuşmasının da bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacağını vurguladı.

Herkesi ekran başına beklediklerini ifade eden Çelik, “Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.” ifadelerini kullandı.