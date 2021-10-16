Erdoğan bugün Merkel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya gelecek.

Merkel, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. Görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’daki görüşmelerde, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerin gündeminde, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacak.