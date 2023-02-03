Erdoğan: Bunlar herkese eyvallah eder

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultenbeyli’de katıldığı açılış töreninde muhalefete tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli’de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu’nun açılış törenine katılıyor.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları: Biz buraları bazıları gibi gazete, televizyon haberlerinden duymadık. Her mahallesiyle adım adım dolaşarak kurduk, geliştirdik. Sultanbeyli ilk yapılaşma dönemlerinde sağlıksız şehirleşmenin sembollerinden birisi haline gelmişti. Bizim dönemimizde devam eden süreçte sorunları çözdük. Artık Sultanbeyli İstanbul’un en cazip ilçelerinden birisi olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL ASLA İHMALE GELMEZ

İstanbul asla ihmale gelmeyen bir şehirdir. İstanbul gayret ister, kendisine tutkuyla bağlanılmasını ister. Bu şehre aşkla hizmet edenin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sıkıntı olmaz.

İSTANBUL’U YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK

İstanbul’u biz yeniden ayağa kaldırdık. Biz gelmeden önce İstanbul çöp çukur, çamurdu… CHP bu demek. Boğaz’ın iki tarafında yaptığımız yatırımları ile biz bu ülkede tarih yazdık. Bay bay Kemal var mı böyle hizmetleriniz.. Elinizde büyükşehirleriniz var. Ne yaptınız… İstanbul’a suyu 110 kilometreden biz getirdik. Biz laf değil, iş ürettik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptık.

BUNLAR HERKESE EYVALLAH EDER

Herkese göz kırpanlar hep olduğu gibi yine karşımızda kol kola geziyorlar. Bunlar Avrupa’nın aferin demesine muhtaç. Yazıklar olsun. Bunlar herkese eyvallah eder. Bizim ise milletimizin aferin demesine ihtiyacımız var. Biz de hayatımızın her safhasında olduğu gibi bugün de sadece Allah’a güveniyor, milletimizden destek bekliyoruz.

YENİ BİR MEYDAN OKUMAYA HAZIRLANIYORUZ

Yarın Aydın’dayım. Menderes’in ordayım. Menderes’in ‘Yeter söz milletindir’ meydan okumasını hala hazmedemediklerini görüyoruz. Bunlara karşı her seçim, kazandığımız her başarı yeni bir meydan okumaydı. Küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmaya çalışanlara karşı yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. Yeter, söz de, karar da, gelecek de milletindir diyerek huzurunuza geliyoruz. Türkiye Yüzyılı için desteğinize talibiz.

TÜRKİYE YÜZYILI’NI BERABER KURALIM

Gençlere, gelin size emanet edeceğimiz Türkiye Yüzyılı’nı birlikte kuralım, kodlarını birlikte yazalım diyoruz. 14 Mayıs’ta artık adını Bay Bay Kemal’e çevireceğiz. Bundan şüphe duymuyorum.

SULTAN KORUSU İSTANBUL’A NEFES

Toplam 127.000 m2 alan üzerine inşa edilen Sultan Korusu, İstanbulluların ve Sultanbeylililerin yeni doğal yaşam alanı oldu. Sultanbeyli’nin cazibe merkezi olmasına katkı sağlayan proje, doğal yaşamdan izler taşıyor. Sultan Korusu biyolojik göleti, ormanın dokusuna uygun ahşap köprüleri, çocuk oyun alanları, çevreci pişirme üniteleri, piknik alanları, restoranıyla, mescit ve estetik çeşmeleriyle ferah bir mekânda dinlenme imkânı sunuyor. Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla ziyaretçilerine temiz havada spor yapma, seyir teraslarıyla doğayı izleme zevkini tattırıyor. Sultan Korusu’nda ayrıca Cahit Zarifoğlu Doğa Kitapları Kütüphanesi de kitapseverleri bekliyor.