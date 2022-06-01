Erdoğan: Bunlar medeni değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt verdi.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

TBMM Komisyon ve Genel Kurul faaliyetlerinde sizlere rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Ülkemizin ufkunu açan, gücünü ve enerjisini takviye eden yasama çalışmaları için her birinize teşekkürler ediyorum. Milletimizin her bir ferdine kulak veren, derdiyle dertlenen samimi çalışmalarınızı takdirle takip ediyorum.

FETHİN BAĞRINDA AÇILAN YARAYI KAPATTIK

İstanbul’u talan edilecek bir nimet olarak görenler cumhuriyeti de bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar. Her zaman söylediğimiz gibi asıl olan gönüllerin fethedilmesidir. Fatih’in emaneti Ayasofya’yı asli hüviyetine kavuşturduk, fethin bağrında açılan yarayı kapattık.

BUNLAR MEDENİ DEĞİL

Ana muhalefet mülteciler için ‘göndereceğiz’ diyor. İşte bunlarla aramızdaki fark bu. Bunlar medeni değil gayri medeni. Medeniyetimizin başkenti İstanbul’a ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz.

ATATÜRK HAVALİMANI VASFINI SÜRDÜRECEK

Atatürk Havalimanı millet bahçesi şehrin bir nefes borusu ve bir güzellik olarak devam edecek. Atatürk Havalimanı, kısmen havalimanı vasfını sürdürecek. 1006 odalı şehir hastanesi yaptık. O da hizmete devam edecek. Bize yakışan budur. Şehrin ortasında kalan Atatürk Havalimanı’nı eski fonksiyonuyla devam ettirmek İstanbul’a haksızlık olacaktı.