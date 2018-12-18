Erdoğan: Bunlar modern haramiler

Konya’da Şeb-i Arus Programı’na katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı hedef aldı.

Erdoğan, “Modern dönem haramileri tüm çirkeflikleri ile farklılıklarımızı kaşıyarak şeytani düzenlerini sürdürmeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı. Konuşmasında Suriye’deki savaştan da bahseden Erdoğan, “1 milyon Müslüman’ın katledildiği Suriye’de, Suriye’nin başındaki zat yerini korumanın gayretini veriyor, birileri de onun yerini korumasına destek veriyor.” dedi.

Sözlerine “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” diyerek başlayan Erdoğan, dünyanın farklı köşelerinden, Türkiye’nin farklı vilayetlerinden Mevlana’nın “gel” çağrısına uyarak, gönüller sultanının manevi şemsiyesi altında toplananlara “Hoş geldiniz” diye seslendi.

Erdoğan, Hazreti Mevlana’nın düğün gecesinde, böylesine müstesna bir muhabbet ikliminde, bir ulu zatın, bir ulu çınarın gölgesinde kalpleri birleştiren herkese şükranlarını sundu.

Hazreti Pir’i, beka alemine irtihalinin 745’inci yıl dönümünde bir kez daha kemali edeple yad eden Erdoğan, “Büyük mütefekkir, büyük mutasavvıf, mürşid-i kamil Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri’ne bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerekleştirilen “Selam Vakti Buluşmaları” akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen bir çocukla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Mevlana Hazretleri’nin, vasiyeti niteliğindeki gazelinden şu sözleri okudu:

“Öldüğümde tabutum geçerken bu yollardan, sanmayın ki içimde dert kalır bu dünyadan. Cenazemi görünce bahsetme ayrılıktan, ben asıl yaşamaya başlarım öldüğüm an. Mezara koyunca beni, ‘elveda’ deme sakın, bir perde var arada, toprak cennete yakın. Sana batış görünen doğuşun kendisidir, kurtuluş kapısıdır, kabir hapis değildir. Hangi tohum düştü de yeşermedi toprakta? Kurtul şüphelerinden insan da bir tohum ya. Hangi kova daldı da dolu çıkmadı sudan, can Yusuf’u ne diye feryat etsin kuyudan?”

Hazreti Pir’in, ölümünü bir son değil, yeniden doğuş ve diriliş vesilesi olarak gördüğünü vurgulayan Erdoğan, “Hakk’ın rahmetine erdiği o gün, kendisi için bir vuslat günü, kavuşma günüdür. Kendi deyimiyle ‘Şeb-i Arus’tur yani ‘Düğün Gecesi’dir. Bunun için Hazreti Mevlana, ‘Bana yazıklanmayın, bana ‘elveda’ demeyin, benim ölümüm tohumun toprağa düşmesi gibidir.’ buyuruyor. Divan-ı Kebir’deki başka bir şiirinde ise ‘Kişi aşk elinden ölmüşse asla ölmez.’ diyerek kendi hakikatine ayna tutuyor.” diye konuştu.

TRT