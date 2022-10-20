Erdoğan: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım

Azerbaycan’a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orada yaptığı konuşmada Lahey Adalet Divanı’na çağrı yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eşine az rastlanır bir büyük kalkına hamlesiyle tahrip olmuş bölgeler yeniden ayağa kalkıyor.” dedi. Erdoğan, Batı’nın tavrına da dikkat çekerek, Lahey Adalet Divanı çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Öncelikle Can Azerbaycan’ın iki gün önce kutladığı bağımsızlık gününü tekrar tebrik ediyorum. İşgalden kurtarılan kadim Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalianının açılışına katılmak ikinci havalimanını modern dünyanın gözlemlediği şekilde en modern havalimanlarından biri olarak açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir.

BUNLARI LAHEY ADALET DİVANI’NA GETİRMEK LAZIM

Şimdi sağıma soluma bakıyorum işgal döneminde şu Cebrail’i ne hale getirmişler. Ben kardeşime sordum bu dünyadaki AGİT, AB felan buraları hiç gelip görmedimi diye. Yok gelmiyorlar, niye gelmiyorlar çünkü kendi yüz karalarını görecekler. Batı’nın yaptıklarını görecekler. Buralara onlar bu tür destekleri vererek işgal süreci içerisinde ne hale getirmişler Cebrail’i diğer tüm Karabağ’ı bunu görecekler tabi bunları görmek istemiyorlar. Aslında neler yapıldığını biliyorlar. Bu işleri Lahey Adalet Divanına getirmek suretiyle bunların tazminini istemek, bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı’yı dünyanın çok iyi tanıması, tanıtmamız lazım.

Eşine az rastlanır bir büyük kalkınma hamlesiyle şu anda İlham Aliyev kardeşimin riyasetinde bu tahrip olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor, yeniden gerçekten viyadükleriyle, köprüleriyle, otoyol, otoban bunlarla yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor. Bunları şimdi biz yaşıyoruz, görüyoruz. Duyarak değil görerek bu ifadeleri kullanıyoruz. Bu tabi başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosuyla burada el ele vererek attıkları adımlar çalışmalar bu kadar kısa zamanda Azerbaycan adeta küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor. Şimdi Zengilan’da açılışını yaptığımız uluslararası havalimanı Azerbaycan’ın kahramanlık destanından sonra Karabağ’ın kahramanlık destanının yazıldığının bir göstergesidir.

Böylesine önemli bir projede Tük şirketlerinin de rol almış olması bizim için ayrıca bir iftihar vesilesi. Azerbaycanlı kardeşlerimizin azad edilen topraklara geri dönmeye başlamış olmaları da bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Büyük dönüş projesi çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin akıllı köy konsepti ile inşa edilen köye yerleşmeleriyle artık öz vatanlarına olan hasretlerinin inşallah sona erdiğini görüyoruz.

ALİYEV: TÜRKİYE BÖLGEDE SÖZ SAHİBİDİR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de, “Her yerde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları birlikte dalgalanıyor. Kimse bize karşı adaletsiz hareket etmek isterse bu faktörü ciddiye almalıdır. Dünyanın birçok ülkelerinde kriz yaşanıyor, sıkıntılar var. Türkiye ise dev projeler gerçekleştiriyor. Türkiye bölgede söz sahibidir, önemli güç merkezidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan iş birliği ” dedi.