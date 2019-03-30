Erdoğan: Bunların amacı ülke yönetimini ele geçirmek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçime 1 gün kala çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun partisini yönetmekten bile aciz bir politikacı olduğunu belirterek ülkeyi Kılıçdaroğlu’na teslim edemeyeceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların amacı belediyelerde hizmet etmek değil bizi yıkarak ülke yönetimini ele geçirmek.” dedi.

İşte Cumhurbaşkanı’nın seçim öncesi yaptığı son konuşmadaki önemli değerlendirmeleri:

-Karşımızda öyle bir ittifak oluşmuş durumda ki… Bunların amacının belediyeleri yönetmek olmadığı gayet açık.

– (Sezai Temelli ile ilgili) Kendisi kalkmış, Kürt vatandaşlarımın oyuna ipotek koyuyor. Kendisi Kürt de değil, ne idüğü belirsiz.Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok. Ülkemizi bölemeyeceksiniz.

-İstanbul’da 3 milyon Kürt kardeşim oylarını nereye vereceklermiş? Soyadı İmamoğlu olan birisine… Sen (Sezai Temelli) ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin iradesine ipotek koydun

-Fırat’ın doğusunda eğer çeki düzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz.

-Bunların amacı belediyelerde hizmet etmek değil bizi yıkarak ülke yönetimini ele geçirmek.

-‘Erdoğan gitsin’ diyorlar. Tamam gitsin de milletimize kimi öneriyorsunuz? Ülkeyi, partisini bile yönetemeyen Kılıçdaroğlu’na mı teslim edeceksiniz?

“Kağıthane’yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum”

Seçmenlerine oy kullanmaları ve sandığa gitmeleri yönündeki çağrısını bir kez daha yineleyen Erdoğan’ın İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

-Kağıthane’yi Kağıttepe olarak bilecek kadar bu şehirden uzak olanlara derslerini bir kez daha vereceğinize inanıyorum.

-Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Biz bu ittifakı 15 Temmuz’da kurduk. O günden bugüne bu ittifak devam ediyor. Bu FETÖ denilen zalim bu ülkede ümmeti böldü. Bak, kaçtılar gittiler. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Aynı şekilde PKK terör örgütünün mensuplarını Cudi, Gabar, Tendürek’te vurduk, vurmaya devam edeceğiz.

“Siz benim milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız?”

-Ülkemize yönelik saldırılardaki artışın hedefi 2023 hedefimizdeki müreffeh Türkiye yolunu kapatmaktır. Siz benim milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet Çanakkale geçilmez dediği zaman bir tas çorbaya tamah etmiştir. Bu ülkede ne patlıcan, ne domates, ne patates sıkıntısı var.

-Bizim Kağıthane ile geçmişimiz diğerleri gibi yeni değil. Bay Kemal, Meral Hanım buraların adresini bilmez. Kağıthane’nin çöp, çukur, çamur olduğu zamanlar siyasetimizi buralarda yaptık. 1994’te neydi buraların hali. Öyle aldık buraları. Şimdi böyle bir Kağıthane yok. Bu işi çok daha ileri götürmemiz lazım.

“Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada çözeceğiz”

-Savunma sanayinde 17 yıl önce yüzde 20’sini karşılıyorduk, şimdi yüzde 68’ini karşılıyoruz. Artık insansız hava aracını kendimiz üretiyoruz. Daha güçlüyüz, daha da iyi olacağız. Onun için Zeytin Dalı operasyonunu başarılı yaptık. Her türlü baskıya boyun eğeceğimizi sanıyorlar. O eski Türkiye idi. Bu Türkiye başka.

-Bu ülkenin dağlarında ve şehirlerinde terör örgütleri bir daha asla boyun gösteremeyecekler. Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada çözeceğiz.