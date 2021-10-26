Erdoğan: Burada barınamazlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala ile ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimse, sıfatı ne olursa olsun, bu ülkede barınamaz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Erdoğan, geçen hafta üç ülkeyi kapsayan ve beş devlet başkanıyla bir araya geldikleri oldukça verimli bir Afrika seyahati gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Gittikleri her Afrika ülkesi gibi Angola, Togo ve Nijerya’da da büyük bir hüsnükabul ile samimi bir misafirperverlikle karşılandıklarını dile getiren Erdoğan, gerek baş başa ve heyetler arası görüşmelerde gerekse de iş insanlarının muhataplarıyla olan temaslarında bölgedeki büyük potansiyeli bir kez daha müşahede ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu hususun altını bilhassa çizmek istiyorum, hükümete geldikten sonra en çok önem verdiğimiz ve en çok emek harcadığımız konulardan biri Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi geliştirmekti. Bu anlayışla başbakan ve cumhurbaşkanı sıfatıyla 30 Afrika ülkesine 50 seyahat gerçekleştirdik. Diplomatik temsilcilik sayımızı kıta genelinde artırırken ticari ve ekonomik iş birliklerimizi de güçlendirmeye çalıştık.” diye konuştu.

Dünyanın yükselen kıtası Afrika’nın öneminin 21’inci yüzyılda giderek daha çok artacağına işaret eden Erdoğan, “Sağlık ve iklim krizleriyle sarsılan, dengeleri bozulan, yeni arayışlara yönelen dünya için Afrika’nın mümbit toprakları hala en değerli kaynaktır. Sömürgecilerin sürekli biçim, yol, yöntem değiştirerek kıtayı ellerinde tutma gayretleri bitmedi ve bitmeyecektir. Buna karşılık Afrika halklarının hafızalarında geçmişte yaşadıkları acılar tüm tazeliğiyle durmaktadır. Daha önemlisi Afrikalı dostlarımız sahip oldukları zenginliklerin öneminin ve kendilerine sağlayacağı faydanın da farkındadır. Afrika toplumları artık sömürülmek, ezilmek, öldürülmek değil adil bir paylaşımla gelişmek, kalkınmak, büyümek ve insanlığa bu şekilde katkıda bulunmak istiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Afrika’ya bakışının Batı ülkelerinden çok farklı olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tarihinde sömürgecilik lekesi ve katliam ayıbı bulunmayan bir ülke olarak kıtaya insan merkezli yaklaştığımızı muhataplarımız da görüyor. Bunun içinde özellikle bizi farklı bir yere koyuyorlar. Tabii asırlardır sömürülen siyasi, sosyal ve ekonomik düzeni bu şekilde kurulmuş bir coğrafyada mesafe katetmek öyle kolay olmuyor. Sömürgecilerin izlerini kıtanın dört bir yanında siyasetten ekonomiye, sosyal ve kültürel hayata kadar her alanda görmek mümkündür. Buna rağmen Türkiye’nin karşılıklı saygıya, muhabbete, dayanışmaya, birlikte kazanmaya ve paylaşmaya dayalı politikaları artık yavaş yavaş kök salmaya, taban tutmaya, karşılık bulmaya başlamıştır.”

“Güçlü dostluk ve iş birliği köprüleri kuruyoruz”

Türkiye’nin kıtadaki pek çok bölgeyle 500 yıllık geçmişe sahip kültürel ve beşeri ilişkilerinin bulunmasının işlerini oldukça kolaylaştırdığını söyleyen Erdoğan, “Aynı şekilde Kızılay, TİKA, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Maarif Vakfı Yunus Emre Enstitüsü, insani yardım kuruluşlarımız gibi yapılarımızla kıtada yürüttüğümüz faaliyetler fevkalade müspet bir iklim oluşturmuştur. İşte bu altyapı üzerinde Afrika’yı pazar değil ortak olarak gören bir yaklaşımla kıtanın tamamında güçlü dostluk ve iş birliği köprüleri kuruyoruz.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika seyahatinin ardından İstanbul’da yapılan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İşbirliği Forumu ile 17-18 Aralık’ta gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi gibi etkinliklerin bu doğrultuda katettikleri mesafenin somut örnekleri olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de neredeyse her ay Afrikalı misafir ağırladıklarını ve aynı şekilde Afrika’dan da çok sayıda ziyaret daveti aldıklarını aktaran Erdoğan, “İnşallah en kısa sürede yeni bir Afrika programıyla bu güzel iklimi daha ileriye taşıyacak adımlar atacağız.” ifadelerini kullandı.

Eğitim, sağlık, ticaret gibi amaçlarla Türkiye’ye gelen Afrikalıların sayısının her geçen yıl artmasının ilişkilerin geleceği bakımından umut verici olduğuna işaret eden Erdoğan, Türk iş insanlarının Afrika’daki yatırımlarının da sürekli büyüdüğüne ve genişlediğine şahit olduklarını vurguladı.