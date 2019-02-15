Erdoğan: Bedelini ödeyecekler

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa mitinginde Halkların Demokratik Partisi’ne tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Osmanlı bir çınardır Bursa Osmanlıdır Osmanlı Bursa’dır. Bu topraklar ebedi bir yurttur. Bursa şehirlerden bir şehir değil adına nice şiirler yazılan eserler verilen bir yerdir.

”BURSA’YA AŞIĞIM”

Ben bu Bursa’ya aşığım. Tanıdım tanıyalı sevdim aşık oldum. Bursa ile beraber yürüdük hep bu yolda. Son 16 yılda başbakanlığım ve cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa’ya 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz onlar sadece bol bol yalan söyler. İyi ki yalan söylüyorlar yargıya gönderiyoruz yargıdan 1 milyon 1,5 milyon para geldi. Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı döner dağıttı. Ben de bunu Mehmetçik Vakfı’na vermek suretiyle Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraberinde yürüdüğü o terör örgütünün desteklediği HDP’yle rahatsız oluyorlar. Merminin fiyatı ile domates patates bunların fiyatını karıştırıyorlar. Biz bunları niye anlatıyoruz hanımefendi Cudi’de Tendürek’te teröristlerin peşinde kullandığımız mermiler bombalar bunlar niçin kullanılıyor? Ülkemizin huzuru için. Teröristler tabii bundan rahatsız olacak. Bunlar ahlaksız.

HDP’Lİ KADIN MİLLETVEKİLİNİN, KADIN POLİSİN KOLUNU ISIRMASI

Terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunların hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle yok. Bunların bedelini ödeyecekler.

”ULUDAĞ ALAN YÖNETİM BAŞKANLIĞI KURUYORUZ”

Uludağ’ı hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla, Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ’ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını ve işlerin en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlıyoruz. Eski tabakhaneler bölgesindeki mülkiyet sorunlarını çözdük, burayı termal turizm bölgesi haline getiriyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni kazandırdık. Bugün bedava yapalım. Yıldırım-Osmangazi Metrosu’nun Kent Meydanı terminal bölümünün bitirilemediğini biliyorum bu hattın tamamlanıp metronun hizmete açılması için bizzat takipçisi olacağım. Nilüfer-Gürsu Metrosu’nun devam edebilmesi için gerekirse farklı formülleri devreye sokacağız.

”TEKNOSAB’I KURUYORUZ”

Bursa’da Teknoloji Sanayi Bölgesi TEKNOSAB’ı kuruyoruz. Bursa’yı adım adım 2023’e hazırlamaya devam edeceğiz”