Erdoğan: Bütçedeki en büyük payı eğitime ayırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’ndan açıklama yaptı.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Tüm öğrencilerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Büyük ve güçlü Türkiye’nin mimarları inşallah öğretmenlerimizin ellerinde bu sıralarda yetişecekler. Bu ulvi ideal uğrudan öğretmenlerimiz de gereken fedakarlığı göstereceklerine inanıyorum.

Bu yıl okulla ilk kez tanışan öğrencilerimiz tebrik ediyor, hepsinin gözlerinden tek tek öpüyorum.

Terör örgütleri tarafından hayattan koparılan şehit öğretmenlerimizi rahmet ile anıyorum.

20 yıl önce ülkemizi üzerinde yücelteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim olarak belirlemiştik, eğitim konusundaki önceliğimizde asla taviz vermedik. Bütçedeki en büyük payı eğitime ayırdık.

Yardımcı kaynakları da öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Öğrencilerimiz hem ders kitaplarını hem de yardımcı kitaplarını masalarında bulacaklar.

Ağustos ayından bu yana binden fazla köy yaşam merkezimizi hayata geçirdik.

Türkçe seferberliği ile öğrencilerimizin tamamının güzel dilimizi nitelikli bir şekilde kullanabilmelerini hedefliyoruz.