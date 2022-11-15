Erdoğan: Büyük bir gıda krizi yaşayabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gübre piyasasını dengeye getirilmemesi durumunda gıda krizinin yaşanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalı. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız. İhraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz. Gıda krizinin idaresinde olduğu gibi, bir enerji merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz.’ dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle: Dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır.

Dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalı. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız.

İhraç edilen tahılın Afrika başta olmak üzere acil ihtiyaç duyan az gelişmiş bölgelere ulaştırılması için de harekete geçmeliyiz.

Gıda krizinin idaresinde olduğu gibi, bir enerji merkezi olarak Avrupa başta olmak üzere yakın bölgemizin güvenliğine net katkı sağlıyoruz.