Erdoğan, Cami Açılışında Açıklamalarda Bulundu

CANLI BAĞLANTIYLA KATILIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nden canlı bağlantıyla Recep Tayyip Erdoğan Camisi’nin açılış törenine katıldı. Açılışta gerçekleştirdiği konuşmada, “Sizlerin vasıtasıyla dost ve kardeş Gine halkına en derin selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyor, mübarek Cumanızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle katılımcılara yönelik duygularını iletti.

KARDEŞLİK KÖPRÜSÜNÜN AÇILIŞI

Erdoğan, “İnşası tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camisi’nin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün burada sadece bir caminin değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz” ifadelerini kullandı. 2023 yılında temeli atılan bu caminin tüm Müslüman kardeşler için hayırlı olmasını istedi.

CAMİLERİN ANLAMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camilerin “Bizim inancımızda camiler, akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir” diyerek önemine vurgu yaptı. 3200 metrekarelik alan üzerine inşa edilen bu caminin, aralarındaki kardeşliğin bir nişanesi olacağını belirtti. Aynı anda 2100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan caminin mimarisi ve peyzajıyla göz doldurduğunu ifade etti.

Osmanlı cami mimarisinin etkilerini taşıyan bu eserin, Gine’de Türk-İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmayı hedeflediğini söyledi. Albayrak grubuna ve bu eserin proje ile finansmanında emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, işçisinden mimar ve mühendisine kadar tüm katılımcılara canı gönülden şükranlarını sundu.

EZANLARLA BİRLEŞEN KALPLER

Erdoğan, caminin minarelerinden yükselecek ezanların Gine’deki kalplere huzur getirmesini, kardeşlik ve dayanışmayı artırmasını diledi. Son olarak, “Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.