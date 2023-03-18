Erdoğan: Çanakkale ruhuna ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zor günlerin sadece Çanakkale ruhu ile aşılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde yaşanan deprem ve sel felaketine değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende konuştu. Türkiye’yi sarsan deprem felaketine dikkat çeken Erdoğan, Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyaç duyulduğunu belirterek “Çanakkale; birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı bir engel olamayacağını bize göstermiştir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. Yıl Dönümü Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye’yi sarsan deprem felaketine dikkat çekti, ”Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhunu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla kardeşlikle gelebiliriz.” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı tıpkı bir anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır. Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Çanakkale Kurtuluş Savaşımızın adeta provasıdır. Çanakkale; birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir engel olamayacağını bize göstermiştir.

”DEPREMİN YARALARINI ANCAK ÇANAKKALE RUHU İLE SARABİLİRİZ”

Özellikle deprem ve sel felaketi ile yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhunu dirilterek sarabiliriz. Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla kardeşlikle gelebiliriz.”