Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü tarihi bir açıklama yapacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çarşamba günü tarihi bir açıklama yapacağını duyurdu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çarşamba günü yapacağı grup konuşmasının tarihi bir nitelik taşıyacağını duyurdu.

Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.

Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.