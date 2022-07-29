Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Hakan Füzün’ün cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün için Manisa’nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle; Çok sevdiğimiz kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Hakan kardeşimizle uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti, bugünlere güçlenerek geldik. Hakan kardeşimizin niyetlerine biz şahidiz. Sizler de bu tezkiyeye şahadette bulunduz. Aramızda özel bir hukuk da vardı. Kurban Bayramı’nda illa “Başkanım bana vekalet vereceksin. İlla sizin için kurban keseceğim.” Ben kestim desem de “Ben de keseceğim” diyordu. Son Kurban Bayramı’nda da aynısını yaptı.