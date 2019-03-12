Erdoğan: CHP demek çöp, çamur demek

Partisinin Avcılar mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP yönetimini hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bir kez daha şehrimize hayırlı olsun. Değeri bulunamaz bir inci olan İstanbul için ne yapsak azdır. Çöp dağları İstanbul’u işgal etmişti. Hava kirliliği almış başını gidiyordu. Hepsini giderdik. CHP demek çöp, çamur, çukur ve çarpık yapılaşma demektir. Avcılar CHP’den çok çekti. Bu şehri ömrümüz oldukça gönül tahtımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu şehre aşığız. İstanbul’a 25 yıldır aşkla hizmet ettiğimiz için yorulmadık.

Avcılar maalesef CHP’li belediyelerin elinde çok zaman kaybetti.