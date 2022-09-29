Erdoğan: CHP demek ki teröristin arkasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de hain saldırıyı düzenleyen teröristlerin CHP’nin raporunda geçmesini eleştirdi.

Erdoğan, “Terör örgütü ve siyasi uzantısı malum parti yerine devletin söylediğine kulak verselerdi böyle ibretlik duruma düşmezlerdi. CHP milli güvenlik sorunudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtadı.

Erdoğan, Mersin’deki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin, CHP’nin ‘Tutuklu Gazeteciler Raporu’nda yer almasına tepki gösterdi. “Eğer devletin söylediğine kulak verselerdi böyle utanılacak hale düşmezlerdi” dedi. “CHP bir milli güvenlik sorunudur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege’de gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılmasının da kabul edilebilir olmadığını söyledi. “Amerika Birleşik Devletleri’nden beklentimiz Yunanistan’ı yanlış hesaplara sokmamasıdır” dedi.

Erdoğan’ın gündeminde Washington yönetiminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine silah ambargosunu kaldırması da vardı. “Ne içerik ne de zamanlama bakımından izahı yok” ifadesini kullandı.

“CHP milli güvenlik sorunudur”

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“Terör örgütü ve siyasi uzantısı malum parti yerine devletin söylediğine kulak verselerdi böyle ibretlik duruma düşmezlerdi. O adı geçenlerin terörist olduğunu biz başından beri söyledik. Ama bunlarda yüz yok. Yargı bunları terörist oldukları için tutukluyor. Hala CHP bu raporu resmi internet sitelerinde gezdiriyorlar. CHP devletin dediğine kulak vermeliydi. CHP bir milli güvenlik sorunudur”