Erdoğan: CHP, Kandil’e selam çakıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’a özgürlük vaadine çıkıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Van’da terör örgütünün ağzıyla konuşarak, aklınca Kandil’e selam çakıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Haziran 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için rakip gördüğü herkesi ya aynı masa etrafında toplayarak kendine tabi kıldığını ya da ince manevralarla saf dışı bırakmaya başladığını belirtti. Partisinin Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun, konu kendi siyasi ikbali olunca “ya benimle olun ya önümden çekilin” diyerek nasıl şahinleştiğini ibretle takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu: Gerçi bu zatın her ağzını açtığında hakkını savunduğu biri, cezaevinden 6’lı masanın tüm taraflarına ‘utanmıyor musunuz, kendinize gelin’ diye ayar verdi. Ama süt dökmüş kedi misali hiçbirinin sesi çıkmadı.

“AKLINCA KANDİL’E SELAM ÇAKIYOR”

Erdoğan, Van’da Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakmayı vadeden Kılıçdaroğlu için “Van’da terör örgütünün ağzıyla konuşarak, aklınca Kandil’e selam çakıyor” dedi. Van’ın dışlanmışlığından, terk edilmişliğinden söz ederken, bu şehri 2011’deki depremin ardından adeta sıfırdan yeniden inşa ettiklerinden bile haberi olmadığını belirten Erdoğan “Bugüne kadar Van’a en az 35 milyar harcama yaptık. Van’da eğer PKK örgütünün uzantısı olanlar görevde olmuş olsaydı, inanın şu anda suyu olan bir Van bulamazdınız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan “TURKEN Vakfının Amerika’daki yurt binasının inşaatını diline dolayan Kılıçdaroğlu’nun, mesela FETÖ’nün oradaki okul görünümlü fitne yuvalarından, PKK’nın oradaki faaliyetlerinden şikâyetçi olduğunu hiç görmedik” diye konuştu.

Hayat pahalılığın yükü altında canı yanan vatandaşların sıkıntılarını bildiklerini belirten Erdoğan “Hiçbir insanımızı yokluğun pençesine terk etmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonla ilgili de “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç’i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye’nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak, göreceğiz” dedi.

YUNANİSTAN’A: TÜRKİYE İLE DANS ETMEYE KALKMA

Erdoğan, Atina’nın çıkardığı krizler için şu ifadeleri kullandı: Türkiye ile dans etmeye kalkma, yorulur, yolda kalırsın. Onun için de bu anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle, arkadaşlarıma da söyledim, bunlarla artık ikili görüşmeleri de yapmıyoruz ve yapmayacaksınız. Çünkü bu Yunanistan yola gelmeyecek. Neymiş, Amerika’da Rum lobisiymiş, oraya gidecek, orada kongrede konuşma yapacak, o kongrede aleyhimize sözler sarf edecek. Arkadan Davos’a gidecek. Biz artık bunlardan bıktık. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır ama dürüst olmazsan kusura bakma.