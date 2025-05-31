Haberler

Erdoğan, “CHP Zihniyeti Tarihimizi Sınırlandırdı.” – İSTANBUL

ERDOĞAN’DAN CHP ZİHNİYETİNE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da yaptığı açıklamada, “CHP zihniyeti milletimizi tarihini 100 yılla sınırlandırdı. Milletimiz yanlış politikalarla tarihsiz hale getirilmek istendi.” dedi. Bu ifadeleriyle CHP’nin geçmişe dair bakış açısını eleştirerek, tarih bilincinin önemine dikkat çekti.

POLİTİKALARIN ETKİSİ

Erdoğan, sözlerinin devamında, milletin geçmişten yeterince ders almadığını vurguladı ve yanlış politikaların etkilerinin önlenmesi gerektiğine değindi. Bu tamamen geçerli bir konu olarak Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

K. Plajı 1 Haziran Açılacak

Beyşehir Gölü'nün Karaburun plajı, 1 Haziran Pazar günü kapılarını açacak. Ziyaretçiler, plajda çeşitli etkinlik ve olanaklardan faydalanabilecek.
Haberler

Fethi Kılıç, Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 33 yıl görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Fethi Kılıç, 67 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.