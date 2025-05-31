Erdoğan, “CHP Zihniyeti Tarihimizi Sınırlandırdı.” – İSTANBUL

ERDOĞAN’DAN CHP ZİHNİYETİNE ELEŞTİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da yaptığı açıklamada, “CHP zihniyeti milletimizi tarihini 100 yılla sınırlandırdı. Milletimiz yanlış politikalarla tarihsiz hale getirilmek istendi.” dedi. Bu ifadeleriyle CHP’nin geçmişe dair bakış açısını eleştirerek, tarih bilincinin önemine dikkat çekti.

POLİTİKALARIN ETKİSİ

Erdoğan, sözlerinin devamında, milletin geçmişten yeterince ders almadığını vurguladı ve yanlış politikaların etkilerinin önlenmesi gerektiğine değindi. Bu tamamen geçerli bir konu olarak Türkiye’nin geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.