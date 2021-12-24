Erdoğan: CHP’liler insan içine çıkamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin yakında insan içine çıkamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,”Birinci yıl yalanla, cilayla; bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İkinci yıl makyajları dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren insan içine çıkacak yüzleri kalmayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Şanlıurfa’da çiftçilere ‘Belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım’ sözlerine tepki göstererek “Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay, Antalya gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Oralarda elektriği bedava yapın. Elinizi tutan mı var? Buradaki sorun, elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması…” dedi.

Partisinin Kızılcahamam’daki ‘Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şöyle söyledi:

HESAPLARINIZI 2023’E AYARLAYIN

“Hangi görevde olursak olalım 81 vilayetin tamamındaki belediyeleri, özellikle kendi belediyelerimizi yakından takip ettik. Bu başarıyı arttırarak sürdürmemiz şarttır. Merkezî yönetimde ne kadar güçlü olursak belediyelerimizi de o kadar destekleyebiliriz. Bunun için sizlerden tüm çalışmalarınızı tüm gayretlerinizi, bütün hesaplarınızı 2024’te yapılacak mahallî idareler seçimine değil, 2023 Haziran’ındaki seçime göre ayarlamanızı istiyorum.

TEVAZU EHLİ OLMAYA MECBURUZ

Son seçimlerde CHP’ye geçen belediyelerin şehirlerimize nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz. Ne ülkemizi, ne milletimizi, ne şehirlerimizi, ne de partimizi böyle bir durumla bırakmaya hakkımız yoktur. Bunun için hep birlikte daha çok çalışacağız. Bir şehirde belediye başkanımız kucaklayıcı olursa teşkilatımızın diğer birimleri de ona uyacaktır. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz.

Her birinin başına birer ajans dikmişler. O ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok. Kâğıttan yapılmış bir gemiyi suyun yüzeyinde belli bir müddet yüzdürebilirsiniz ama bir süre sonra kâğıt suyun ağırlığını taşıyamaz hâle gelecek ve o gemi batacaktır. Muhalefet belediyelerinin de durumu böyledir. Birinci yıl yalanla, cilayla; bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul’da, Ankara’da bunu yaptılar. İkinci yıl makyajları dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren bunların artık insan içine çıkacak yüzleri varsa kalmayacaktır.