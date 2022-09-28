Erdoğan: CHP’nin başörtüsü oyununa gelmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçmenin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun sözlerine itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı”da konuştu.

AK PARTİ ÖRNEK: AK Parti Türk siyasi hayatında en yaygın ve etkin kadın teşkilatlanmasını kuran, genel merkezinden sandık kurullarına kadar tüm kademelerinde kadınlara en çok yer veren partidir. Dünyada pek çok siyasi parti AK Parti’nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalışmıştır.

BU NASIL BİR VİCDAN?: İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum, parlamentoda olan parti. Adı parti, ama dikkat edin, terörist olarak kullandığı iki kadın ve bu iki kadın kendilerini patlatıyorlar ve Mersin’de bunlar ölüyor. Ya bu nasıl bir vicdan, nasıl bir anlayış? Nasıl bir beyin yıkama ameliyesi yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti. Bunlar hangi yüzle bu milletin karşısına çıkıp kendilerini anlatacaklar?

İSTİSMAR EDİYORLAR: Sadece başörtüleri sebebiyle polis copları altında üniversite kapılarında kızlarımızın analarıyla beraber inletildiği durumları herhalde yok sayamayız. Bunları bu ülke yaşadı, yaşadık. Kızlarımızın okul kapılarında neler çektiğini gayet iyi biliriz. Geldik, artık bu ülkenin hiç bir kurumunda başörtüsü nedeniyle kızlarımıza, kadınlarımıza zulmedilemez; o dönem bitti. Şimdi CHP ne yapıyor? Sembolik olarak her zaman yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtülüyü nereden buluyorsa buluyor, yakasına rozet takıyor, ‘Bak biz sizinle beraberiz.’ Buradan ben o kardeşlerime de sesleniyorum: Gelmeyin bu oyuna. Sizin bu oyuna gelişiniz, bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur.

AİLE MERKEZLİ SOSYAL YAPI: Özellikle aile yapısının korunması, çocuğun sağlıklı gelişiminde kadının rolü konusunda kat etmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemi aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline getireceğiz.