Erdoğan: CHP’nin fikriyse sorun vahim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa ile ilgili tartışmalar üzerinden CHP’ye yüklendi.

Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili tartışmalara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu tüm CHP’lilerin iradesi midir yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir? Eğer bu CHP’nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman ve HDP sözcülerinin Anayasa’nın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğine işaret eden açıklamaları sonrası ilk kez konuştu. Erdoğan, “Acaba Anayasa’nın ilk dört maddesini değiştirme fikri CHP’nin kurumsal iradesi midir yoksa Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikri midir? Eğer bu, partinin kurumsal iradesiyse CHP tümüyle HDP’nin vesayetine girmiş demektir” dedi.

AK Parti’nin haftalık grup toplantısında konuşan Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

UZLAŞIRSAK BU YIL ÇIKAR: Ülkemizin ilk sivil Anayasa’sını hazırlama teklifimizde gerçekten samimiyiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Meclis’teki diğer partilerden de kendi hazırlıklarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Şayet diğer partilerin Anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Uzlaşma sağlanamaması durumunda ise siyasi partiler olarak zaten yaklaşmakta olan 2023 seçimlerinde hep birlikte milletin terazisine çıkarız.

KENDİ DÜZENLEMELERİMİZİ ÇIKARIRIZ: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiği avantajların ne kadar kritik öneme sahip olduğunu salgın döneminde gördük. 3. yılda geriye dönüp baktığımızda ‘Evet, gerçekten iyi bir iş yaptık’ diyebiliyoruz. Eksikler, aksaklıklar, düzeltilmesi gereken hususlar elbette vardır. Bunların hepsi de çok basit dokunuşlarla düzeltilebilir. Yeni Anayasa süreci neticelenirse sorunlar zaten kendi mecrasında çözülür. Neticelenmezse seçim sonrasına kadar ortaya çıkacak tecrübe ve birikime göre biz Cumhur İttifakı çatısı altında kendi düzenlemelerimizi hayata geçirme yoluna gideriz.