Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22’nci Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Semerkant’ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak için gittiği Özbekistan’da temaslara başladı.

Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüşen Erdoğan, bugün de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Şi Cinping’in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı’ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

Erdoğan’ın bugün Rus lider Putin’le de biraraya gelmesi öngörülüyor.