Erdoğan, Çocuklarla İftar Programında Konuştu

İFTAR PROGRAMINDA ÇOCUKLARA MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Programı’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, “Hiç endişeniz korkunuz olmasın, inşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye Yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak” ifadesine yer verdi.

EVLATLARIMIZI SEVİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Milletimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte üzerine titrediğimiz her bir evladımızı sevgiyle selamlıyorum. Çocuklarımızın tamamına Gazze ve Suriye başta olmak üzere gönül coğrafyamızdaki tüm çocuklarımıza muhabbetimi ve selamlarımı gönderiyorum” dedi. Ayrıca, çocukların tebessümünün hayatları boyunca eksik olmaması için dua etti. “Sizler bizim evlatlarımızsınız, göz bebeklerimizsiniz. Devletimiz sizleri hayata en güçlü şekilde hazırlamak için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır” sözleriyle çocuklara, devletin yanlarında olacağını belirtti.

GELECEK SİZLERİN ELİNDE

Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sevgili yavrularım, hayat ince ve uzun bir yoldur. Bu yolculukta zorluklar ve kolaylıklar, sevinçler ve hüzünler olabilir, bunlar gayet doğaldır” dedi. İnancın ve azmin her engeli aşabileceğini vurguladı. “İstikbali şekillendirecek olanlar hiç şüphesiz sizlersiniz. Sizler bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizin kardan aydınlık tertemiz yüreklerinize, içinizdeki cevhere sonuna kadar güveniyorum” şeklindeki sözleriyle çocuklara geleceğe dair umut aşıladı.