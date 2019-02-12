Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na yüklendi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun seçim vaatlerini ti’ye aldı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Tüm Çorumlu kardeşlerimi selamlıyorum. Çorum’un tüm ilçelerini selamlıyorum. Çorum’un yiğit evladı, değerli dava arkadaşım Erol Olçok’a ve Abdullah Tayyip’e Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Dün Çekmeköy’de bildiğiniz bir helikopterimizin düşmesi sonucunda 4 askerimiz şehit oldu. Onlara da Allah’tan rahmet diliyorum.

Çorumlu kardeşlerim bizi nasıl görüyorsa, biz de Çorum’un vefalı insanlarını özlüyoruz. Çünkü biz bütün motivasyonumuzu sizlerden alıyoruz. Biz cesaretimizi bu meydanı dolduran on binlerden alıyoruz, sizin hayır dualarınızdan alıyoruz. Milletle beraber olmaktan başka mutluluk tanımadık.

SEÇİMLERDEN ZAFERLE ÇIKMAK İSTİYORUZ

24 Haziran seçimlerinde şahsımı yüzde 64,6 gibi Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir oy oranıyla tekrar Cumhurbaşkanlığı makamına layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum. Ülkemizin bekası, milletin refahı için bu seçimlerden de AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkmak istiyoruz.

40 yıldır eserlerimizle, gayretlerimizle sizlerin huzurundayız. 40 senedir, Türkiye’yi ayağa kaldırmak için koşturuyor, ter döküyoruz. CHP’nin başındaki zat gibi Çorum’u ve Çorumlu kardeşlerimizi ufukta seçim sandığını görünce hatırlayanlardan olmadık.

BİZİM FARKIMIZ BU

Yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Bizim farkımız bu. Bizim nazarımızda 81 vilayetimizin tamamı aynı değerdedir, aynı hizmete layıktır. CHP’nin başındaki zat gibi yalanla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz.

17 yıldır Çorum kalkınsın, Çorumlu kardeşlerim ulaşımdan sanayiye kadar en iyi hizmeti alsın diye uğraşıyoruz. Samimiyetimize, gayretimize benim Çorumlu kardeşlerim şahittir. Burası yiğidin harman olduğu yerdir. Onlar bizi iyi tanır. Biz muhalefet gibi laf değil, eser üretiyoruz. Çorum’a bugüne kadar 15,5 katrilyon yatırım yaptık.

20 bin seyirci kapasiteli Çorum Stadyumunun inşası devam ediyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz.

ÇORUM’UN HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Bizden önce Çorum’un en büyük sorunu sağlıktı, şimdi 18 tane sağlık tesisini kurarak Çorum’u sağlıkta üst seviyeye taşıdık. Çorum-Laçin-Osmancık yolunu tünelleriyle birlikte önümüzdeki yılın sonuna doğru bitiriyoruz. Çorum’un hızlı tren için gün saydığını çok iyi biliyorum. Bu meseleyi bizzat takip ediyorum. Çorum’un bu hayalini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız.