Erdoğan: Covid-19 kırılmalara neden oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19'un tedarik zincirinde kırılmalara neden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs salgının tedarik zincirinde yarattığı kırılmalara değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT 8. Gıda Güvenliği Konferansı’na video mesaj gönderdi. Erdoğan, “Kovid 19 tedarik zincirinde kırılmalara neden olmuştur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansına video mesaj gönderdi.

işte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Kovid 19 tedarik zincirinde kırılmalara neden olmuştur. 810 milyon insan temel gıda maddelerine ulaşamıyor. Güvenilir gıdaya erişim imtiyaz değil temel haktır.