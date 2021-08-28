Erdoğan, Cukanoviç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Cukanoviç ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle;

İkili ilişkilerimi daha da ileriye taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Ciddi bir ekonomik bir potansiyele sahip olduğumuzu inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanıyla 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Türkiye, Karadağ’a yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağ’lı öğrencilerin sayısı 450’yi geçti. Balkanların ve Avrupa’nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ baırş ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor.