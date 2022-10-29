Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin 99. yılını yerli otomobil TOGG ile taçlandıracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg’un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz” diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet’in ilanının 99’uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aslanlı Yol’un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, devlet erkanı ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol’dan geçerek, mozoleye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 99. yılını Togg ile taçlandıracağız

Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

“Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan togg’un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleri ile buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.