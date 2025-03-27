Erdoğan, CW Solar Cell’i Ödüllendirdi

CUMHURBAŞKANINDAN ÖDÜL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerji sektörüyle ilgili önemli yatırımlar ve yenilenebilir enerji çalışmalarına sahip olan CW Solar Cell’i ödüllendirdi. Bu ödül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı çerçevesinde takdim edildi. Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanında büyük katkılar sağlayan firmaların ödüllendirildiği bu etkinlikte, CW Enerji’nin tamamen bağlı ortaklığı olan CW Solar Cell, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına yaptığı yatırımlar nedeniyle ödül almaya hak kazandı. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, ödülünü direkt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI

Ödül töreninin sonrasında söz alan Sarvan, CW Solar Cell yatırımlarıyla Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. “Yatırımımız, sadece mevcut ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, Türkiye’nin yarınlarını şekillendirecek sağlam bir temel oluşturuyor. Ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz” dedi. Bu açıklamalar, firmanın Türkiye’nin enerji geleceği ile ilgili belirlediği vizyonu göstermektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN YATIRIM

Sarvan ayrıca, CW Solar Cell yatırımlarının Türkiye’nin yüksek teknoloji üretiminde küresel bir merkez olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı. “520 milyon dolara ulaşacak yatırımımız ile ülkemizin sürdürülebilir gelecek vizyonuna katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bu ödül, ekibimizin özverili çalışmalarının ve ülkemizin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltma hedefinin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı. CW Enerji’nin, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceği bildirildi.