Erdoğan’dan 10 Mahkuma Bireysel Af Yetkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrası gereğince belirli mahkumlar için bireysel af yetkisini kullandı. 29 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla, sürekli hastalık, sakatlık ya da yaşlılık durumları nedeniyle 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı. Affın gerekçesi olarak, Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporlarla belgelenen sağlık sorunları ve yaş şartları gösterildi. Alınan kararlar bireysel düzeyde değerlendirildi ve affedilen kişilerin isimleri ile mahkumiyet nedenleri de Resmî Gazete aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

AF KAPSAMINDAKİ HÜKÜMLÜLERİN İSİMLERİ

Affedilen kişilerin isimleri ve aldıkları cezalar arasında Ali Dinç (02.09.1933 doğumlu): Kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; affı kocama hali nedeniyle gerçekleşti. Gülden Aşık (17.03.1975 doğumlu): Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası, sürekli hastalık nedeniyle kaldırıldı. Uğur Eper (11.01.1989 doğumlu): Birden fazla suçla ilgili uzun süreli hapis cezaları; sürekli hastalık ve sakatlık gerekçesiyle affedildi. Şehmus Alpsoy (01.12.1969 doğumlu): Anayasayı ihlâl suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; sürekli hastalık ve sakatlık nedeniyle affedildi.

KARARLARIN GEREKÇELERİ

Ayhan Kaba (12.01.1972 doğumlu): Kasten öldürme ve teşebbüs suçlarından toplam 25 yıl hapis cezası; sürekli hastalık ve sakatlık gerekçesiyle affedildi. Hulki Nas (01.01.1978 doğumlu): Silahlı terör örgütüne üye olma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aldığı 21 yıl 3 ay hapis cezası, sürekli hastalık gerekçesiyle kaldırıldı. Abdulkadir Ekingeni (20.12.1976 doğumlu): Kasten öldürme, sahtecilik ve hürriyeti tahdit suçlarından çeşitli cezalara sahipken, sürekli hastalık nedeniyle affedildi. Hamit Çöklü (20.06.1958 doğumlu): Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası; sürekli hastalık nedeniyle affedildi.

SÜREKLİ HASTALIK VE YAŞ KAYNAĞI

Kenan Karataş (15.08.1982 doğumlu): Kasten öldürme, silah taşıma ve tehdit gibi suçlardan toplam 40 yılı aşkın bir cezaya çarptırılmıştı; sakatlık nedeniyle affedildi. Ziya Yılmaz (03.05.1929 doğumlu): Ruhsatsız silah bulundurma suçundan aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezası, kocama hali ve sağlık durumu nedeniyle kaldırıldı.