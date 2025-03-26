Erdoğan’dan 9 Günlük Bayram Tatili Müjdesi

Emekçilerle birlikte gerçekleştirilen iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan, “Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak.” ifadesini kullandı.

RAMAZAN BAYRAMI VE KADİR GECESİ

Erdoğan, konuşmasında “Soframızı onurlandıran emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni idrak ediyoruz.” dedi. Kadir Gecesi’nin mübarek olması temennisinde bulunan Erdoğan, tüm İslam alemi ve dünya için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, “Ramazan Bayınız da şimdiden mübarek olsun. Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizi dualarınızda unutmamanızı istirham ediyorum.” şeklinde konuştu.

ÇALIŞANLARIN REFAHI VE POLİTİKALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emek, alın teri ve helal kazancın değerlerimizin merkezinde yer aldığına dikkat çekti. Göreve geldikleri günden beri çalışanların hakkını vermeye ve adil bir çalışma iklimi oluşturmak için çaba sarf ettiklerini belirtti. “Tüm çalışanların refah seviyelerini yükseltmek için çaba harcadık.” diyerek istihdam politikalarına, fırsat eşitliğine, iş sağlığına ve sosyal güvenliğe yönelik yapılan reformları da vurguladı.

TEKRARLAYAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirttiği açıklamalarını yineleyerek, “Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak.” ifadesini yine kullandı.