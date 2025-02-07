Erdoğan’dan AK Parti İstanbul Kongresi Açıklaması

ERDOĞAN’DAN KONGREDE TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kongresi sırasında önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, 4 yıldır İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdüren Osman Nuri Kabaktepe’ye yönelik övgülerde bulundu ve “parti ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
İSTANBUL İL KONGRESİ’NE YANSIMALAR
Kongre atmosferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemleri, parti içindeki birlikteliği ve hedefleri ön plana çıkarıyor. İstanbul İl Başkanlığı’nın önemine değinen Erdoğan, Kabaktepe’nin görev süresindeki katkılarını vurguladı.