Erdoğan’dan Anne ve Babasına Ziyaret

ERDOĞAN’IN MEZAR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbul’daki Karacaahmet Mezarlığı’nı ziyaret ederek, merhum anne ve babasının kabirlerine gitti.

DUALARLA HATIRALARI CANLANDI

Ziyaret sırasında Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın mezarı başında bir süre kalarak dua etti. Hem sessiz hem de mahzun bir ortamda gerçekleşen bu an, Cumhurbaşkanı’nın ebeveynlerine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.

ZİYARETİ VATANDAŞLAR İLGİYLE TAKİP ETTİ

Mezarlık çevresinde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarılırken, Erdoğan’ın ziyareti, vatandaşlar tarafından uzak mesafeden izlendi. Bayramın manevi atmosferinin ön planda olduğu bu özel günde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişine duyduğu saygıyı bir kez daha sergiledi.