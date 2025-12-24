Erdoğan’dan Asgari Ücret Açıklaması: Refah Payı Yok

Dün açıklanan asgari ücrete refah payının ekleneceği konusunda tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Erdoğan, refah payıyla ilgili bir yorumda bulunmazken, ortada kapıyı kapattı.

ASGARİ ÜCRET KONUSUNDAKİ FİKİRLER

Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin hem işçiler hem de işverenler için hayırlı olmasını diledi. Asgari ücretin yüzde 27 oranında arttığını vurgulayan Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl 1000 lira olarak uyguladığımız asgari ücreti, önümüzdeki yıl 1270 lira olarak sürdüreceğiz” dedi.

UÇAK KAZASI SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Libya heyetinin uçağının Ankara’da düşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Dün kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı’na ve Libya heyetine Allah’tan rahmet diliyorum. Mevla ruhlarını şad eylesin” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Libya’ya baş sağlığı diliyorum ve taziyelerimi sunuyorum. Yaşanan bu olayla ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır. Bu konuda bilgilendirme ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır” şeklinde konuştu.

MUHALEFETE CEVAP VERDİ

Erdoğan, muhalefetin raporuna yönelik olarak, “Komisyon’un son eşiği de başarıyla aşacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik. Sözlerimizi dikkatli bir şekilde sarf ettik” dedi. Ayrıca, muhalefetin hesapçı davranmakla eleştirerek, “Türkiye’nin ana muhalefet partisi ve genel başkanına böyle bir yaklaşımı asla yakıştırmıyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarını da asla gasbedilmesine müsaade etmeyiz” şeklinde konuştu. Türkiye olarak uluslararası hukuka bağlı kalacaklarını ve tarihî tecrübeye dayalı hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.