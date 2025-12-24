Erdoğan’dan Asgari Ücret Açıklaması: Refah Payı Yok

erdogan-dan-asgari-ucret-aciklamasi-refah-payi-yok

Dün açıklanan asgari ücrete refah payının ekleneceği konusunda tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Erdoğan, refah payıyla ilgili bir yorumda bulunmazken, ortada kapıyı kapattı.

ASGARİ ÜCRET KONUSUNDAKİ FİKİRLER

Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin hem işçiler hem de işverenler için hayırlı olmasını diledi. Asgari ücretin yüzde 27 oranında arttığını vurgulayan Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl 1000 lira olarak uyguladığımız asgari ücreti, önümüzdeki yıl 1270 lira olarak sürdüreceğiz” dedi.

UÇAK KAZASI SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Libya heyetinin uçağının Ankara’da düşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Dün kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı’na ve Libya heyetine Allah’tan rahmet diliyorum. Mevla ruhlarını şad eylesin” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Libya’ya baş sağlığı diliyorum ve taziyelerimi sunuyorum. Yaşanan bu olayla ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır. Bu konuda bilgilendirme ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır” şeklinde konuştu.

MUHALEFETE CEVAP VERDİ

Erdoğan, muhalefetin raporuna yönelik olarak, “Komisyon’un son eşiği de başarıyla aşacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak yapıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsedik. Sözlerimizi dikkatli bir şekilde sarf ettik” dedi. Ayrıca, muhalefetin hesapçı davranmakla eleştirerek, “Türkiye’nin ana muhalefet partisi ve genel başkanına böyle bir yaklaşımı asla yakıştırmıyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarını da asla gasbedilmesine müsaade etmeyiz” şeklinde konuştu. Türkiye olarak uluslararası hukuka bağlı kalacaklarını ve tarihî tecrübeye dayalı hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Daltonlar Suç Örgütü Davasında Mahkeme Kararı Açıklandı

Daltonlar suç örgütü davasında 362 sanığın yargılaması sonuçlandı. Mahkeme, örgüt liderlerine 12 kez müebbet hapis cezası verirken, diğer sanıklara çeşitli hapis cezaları uyguladı.
Gündem

TBMM Genel Kurulunda 11. Yargı Paketi Onaylandı

11. Yargı Paketi'ndeki infaz indirimiyle ilgili 27. madde, deprem suçlarının kapsam dışı bırakılmasıyla kabul edildi.
Gündem

Giorgia Meloni’den Yıl Sonu Açıklaması Geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yıl sonu konuşmasında 2023'ün zorlu geçtiğini vurguladı ve 2026'nın daha çetin geçeceğini belirterek endişeleri artırdı.
Gündem

Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamamlandı

Deprem bölgesindeki inşaat seferberliği, 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Son teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.
Gündem

Hakan Fidan, Hamas Heyeti ile Gazze’yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Halil Hayye liderliğindeki heyetiyle Ankara'da görüştü. Görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.