Erdoğan’dan Avrupa’ya: Türkiye’ye İhtiyacınız Var

GÖNÜL COĞRAFMIZDA YAŞANAN MAĞDURİYETLER

Erdoğan, gönül coğrafyasının çeşitli bölgelerinde meydana gelen mağduriyetlerin bir an önce sona ermesini temenni ediyor. Yabancı kabuller ve iftar programları ile yoğun bir mesai dönemi geçirdiklerini belirtiyor. “Ülkemize getirdiğimiz Gazzeli mazlumlardan, devlet koruması altındaki evlatlarımızdan, harbiyeli gençlerimize kadar halkımızın çok çeşitli kesimleriyle muhabbet sofrasında bir araya geldik, hasret giderdik” diyor. Ayrıca, eğitim-öğretim ordusunun neferlerini misafir edeceklerini ifade ediyor. “Son güne kadar dayanışma, paylaşma ayı Ramazan’ı manasına uygun şekilde idrak etmeye çalışacağız” şeklinde konuşuyor.

DÜNYADA ZULME UĞRAYANLARA YARDIM

Mazlum ve mağdurlara el uzatmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, dünyanın dört bir yanında zulme uğrayanlara yönelik yardımlarını artırdıklarını belirtiyor. “Bir taraftan belediyelerimiz, bir taraftan parti teşkilatlarımız aracılığıyla ulaştırıyoruz” sözleriyle yardım faaliyetlerinin kapsamını aktarıyor.

AVRUPA’NIN TÜRKİYE’YE İHTİYACI

Polonya Başbakanı’nın Türkiye ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Avrupa ülkeleriyle artan diyaloğun anlamlı olduğunu ifade ediyor. “Türkiyesiz Avrupa’nın güvenliği olamaz” diyor ve Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacının artık ikrar edildiğini belirtiyor. Türkiye’nin belirlediği stratejik yaklaşımın, Avrupalı mevkidaşların politikalarına yön vereceğine inandığını aktarıyor. “Çanakkale ruhu hem millet olarak hem de kardeşlerimizle bizi birbirimize bağlayan ruhtur” diyerek ulusal birlik ve beraberlik mesajı veriyor.