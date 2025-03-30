Erdoğan’dan Bayram Mesajı: PKK’ya Çağrı

ERDOĞAN’DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan, bu ramazan ayını, gönül coğrafyasının farklı bölgelerinde yaşanan zulümler, katliamlar ve acılar nedeniyle yine buruk geçirdiklerini ifade etti. Terör örgütü PKK’ya silah bırakma çağrısını tekrarlayan Erdoğan, “Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız, fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz” dedi.

RAMAZAN BAYRAMINA HUZUR TEMENNİSİ

Erdoğan mesajında, “Aziz Milletim, Değerli kardeşlerim, Ramazan ayını tamamlayarak kavuştuğumuz mübarek Ramazan Bayramınızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Ramazan Bayramının; ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için huzura, felah ve esenlik getirmesini diliyorum” dedi. Ayrıca, Ramazan ayını “gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan zulümler, katliamlar ve acılar” nedeniyle buruk geçirdiklerini belirtti.

GAZZE’DE YAŞANAN SOYKIRIM ÜZERİNE DEĞİNDİ

Erdoğan, Gazze’de yaşanan soykırımla ilgili olarak, “Bir parça vicdanı, ahlakı, izanı olan herkesin yüreğini parçalayacak görüntülerle, sürekli daha vahim bir boyuta ulaşıyor. Bu vahşete karşı duruşumuzu net bir şekilde ifade ediyor, yardımlarımızla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz” diyerek dünya genelindeki aracılara çağrıda bulundu.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı, Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli birliği çerçevesinde atılan adımları sabote ederek, güney sınırlarımızdaki istikrarsızlığı sürdürmek isteyenlerin farkındayız ve inşallah hiçbirine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

DEPREME HAZIRLIKLARDAKİ HIZ VE ETKİNLİK

Erdoğan, son iki yıldır gündemlerinin önemli bir maddesinin deprem bölgesinin ayağa kaldırılması olduğunu vurguladı. “Yıl sonuna kadar konut ve işyeri sayımızı 453 bine çıkartmayı hedefliyoruz” diyen Erdoğan, İstanbul’u depreme hazırlama konusunda daha etkin adımlar atacaklarını da söyledi.

YARGI SÜREÇLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yargı süreçlerinin politize edilmesine dikkat çeken Erdoğan, “Yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerini örtmek için, kamu güvenliğini hedef alacak kadar şuurunu kaybedenleri aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz” ifadesini kullandı. İstanbul’un geleceği için tüm İstanbullulara şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizi her alanda hak ettiği seviyelere çıkarmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Bayramınız mübarek olsun” diye sonlandırdı.