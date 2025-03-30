Erdoğan’dan Bayramda Silah Bırakma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle AK Partililere videolu bir mesaj gönderdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI

Erdoğan, konuşmasında terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine dikkat çekerek, “Terör kendisini feshedip silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak. Silahın baskısı devre dışı kalınca, sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır,” dedi.

SOKAK TERÖRÜ PERDELEME ÇABASIDIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kent uzlaşısı ve yolsuzluk soruşturması hakkında da konuşan Erdoğan, “Aziz yol ve dava arkadaşlarım, İstanbul merkezi yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe, belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazan’ın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörü ise soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir,” ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZ OYUNA GELMEDİ

Erdoğan ayrıca, “Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü, oyuna gelmedi. Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla hem de sabır ve soğukkanlılıkla ifade eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü beladan, kargaşadan, gerilimden muhafaza eylesin,” dedi.

MUHALEFETİN İÇ KAVGALARINA TARAF OLMAYACAĞIZ

Açıklamalarını sonlandıran Erdoğan, “Aziz kardeşlerim, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi gündemimize odaklanıyoruz. Türkiye’yi hedefleriyle bir an önce buluşturmak için canla başla çalışıyoruz, çalışacağız. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartla taraf olmayacağız. Ana kademe ve genel merkezimizden kadın ve gençlik kollarımıza, teşkilatımızda görev alan tüm dava arkadaşlarımdan bu hassasiyetle hareket etmeleri bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle Ramazan bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah’a emanet olun,” şeklinde konuştu.