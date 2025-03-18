Erdoğan’dan Çanakkale Zaferi Mesajı

ERDOĞAN’IN KONUŞMASI VE MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde Kara Harp Okulu Öğrencileriyle gerçekleştirilen iftar programında önemli mesajlar verdi. Burada, “Arz-ı mevud hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız. Bir asır evvel olduğu gibi, istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya yeltenenler karşılarında Türkiye’yi bulacaklardır” ifadelerini kullandı. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dile getirirken, Türkiye’de ve sınır ötesinde görev yapan tüm askerleri selamladı ve “Her birine vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum” dedi.

ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünü anarak, “Bu vesileyle, şanlı tarihimizin kilometre taşlarından olan Çanakkale Deniz Zaferimizin 110. yıldönümü kutlu olsun diyorum” dedi. Çanakkale’de destan yazan şehitleri rahmetle andığını belirten Erdoğan, “Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman ordumuzun tüm komutanlarını saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu. Şehitlerimizin anısına duyduğu saygıyı dile getiren Erdoğan, vatanın birlik ve bütünlüğünün sağlanması için mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

ULUSLARARASI SİYASET VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası arenadaki rolüne de değindi. “Son dönemde uluslararası basında ülkemizle ilgili çıkan değerlendirmeler Türkiye’nin başarılarını açıkça teyit ve tespit etmektedir” ifadesini kullandı. Suriye ve Filistin’de yürütülen insani politikaların, Rusya-Ukrayna savaşında izlenen dengeli tutumun önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin dünya çapında barış için girişimlerde bulunan bir ülke haline geldiğini belirtti.

GELİŞEN SAVUNMA SANAYİİ VE ORDU GÜCÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayiinde kaydedilen ilerlemeleri de anlattı. “Savunma sanayi alanında parmakla gösteriliyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımızı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29 oranında artırarak 7 milyar doların üzerine çıkardık” dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne ve caydırıcılığına dikkat çekerek, “Orduyu güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak, imkan ve kabiliyetlerine yenilerini eklemek önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE ORTA DOĞU’DA GÜÇLÜ TÜRKİYE

Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyadaki değişim fırtınasını hazırlıklı karşıladığını ve dost düşman herkesin bunu kabul ettiğini söyledi. “Türkiye Yüzyılı’nı adım adım inşa ederek milletimizin azmini şevkini, cehdini kıran engelleri teker teker kaldırıyoruz” dedi. Eğitim alanında gençlere hitap eden Erdoğan, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmak için durmadan çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Derdimiz huzurdur, kardeşliktir, muhabbettir, kader ve gönül birliğini bu topraklarda ilelebet hakim kılmaktır” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Buna ek olarak, Gazze’deki duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz” şeklinde ifade etti. Türkiye’nin her zaman zalimlerin karşısında olacaklarını yineledi.

Şanlı tarih ve kahraman ordunun önemine değinen Erdoğan, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek, Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünü tekrar kutladı ve “Bütün askerlerimizi korusun, kollasın, yolunuzu da, bahtınızı da açık eylesin” diyerek sözlerini tamamladı.