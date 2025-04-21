Erdoğan’dan CHP’ye Cevap: Her Şeye Hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın hizmete alınması dolayısıyla gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “TÜRKSAT 6A ile Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi” ifadelerini kullandı. Yeni uydu, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’yı da içine alacak geniş bir hizmet alanı sunacak. Erdoğan, “Uydularımızın dünya genelinde ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek” şeklinde konuştu.

uzay teknolojilerinde büyük atılım

Cumhurbaşkanı, TÜRKSAT 6A’nın tasarımı ve üretim aşamalarında yerli mühendislerin önemli bir rol üstlendiğinin altını çizdi. “Bu proje ile yerli ve milli bir haberleşme uydusu platformuna sahip olduk” diyen Erdoğan, Türkiye’nin uzay sanayisinde önemli bir pazar payına ulaşacağını belirtti.

küresel dönüşüm ve türkiye’nin fırsatları

Erdoğan, dünyadaki dönüşümlere dikkat çekerek, “Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere yaklaşmaktayız” dedi. Ancak geçmişte Türkiye’nin enerjisini iç çekişmelere harcadığını ifade eden Erdoğan, “Bizimle aynı ligde olan ülkeler teknolojide yarışırken, Türkiye gereksiz tartışmalarla oyalanmıştır” şeklinde konuştu.

gazze trajedisi ve uluslararası sistemin durumu

Cumhurbaşkanı, Gazze’de yaşanan trajediye değinerek, uluslararası sistemin itibar kaybettiğini söyledi. “50 bin masum katledilirken, Filistinli direnişçilere terörist iftirası atanlar, insani trajediden siyasi rant sağlamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Türksat 6A’yı 9 Temmuz 2024’te uzaya fırlatmış, ilk test yayınını 17 Şubat’ta yapmıştık. Tüm süreçler sorunsuz tamamlandı. Türksat 6A’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erdoğan, 15 yıl hizmet verecek Türksat 6A ile Türksat’ın işlettiği haberleşme uydularının sayısının 6’ya, uzaydaki uyduların sayısının ise 10’a çıkacağını belirtti. Yeni uydu, televizyon yayıncılığı ve acil durum haberleşmesi için geniş bir kapsama alanı sunacak. Yüzde 80 yerlilik oranı ile geliştirilen Türksat 6A, Türkiye’nin kendi haberleşme uydusunu üreten 11 ülkeden biri olmasını sağladı.

milliyetçi ruh ve karamsarlığa inat

Cumhurbaşkanı, “Yapamayız diyenlere inat, biz yaparız, hatta daha iyisini yaparız” dedi. Ülkesinden umudunu kesenlere asla kulak asmadıklarını belirten Erdoğan, azim ve inançla çalışarak buralara geldiklerini söyledi. Mühendislerimize bir kez daha teşekkür eden Erdoğan, “23 yıldır hayalleri hedeflere, sonra hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Erdoğan, uydularının dünya genelindeki nüfusu 3,5 milyardan 5 milyara ulaştıracağını kaydetti. Türkiye, teknoloji transferi ve tecrübe kazanımı ile uydu üretiminde önemli bir pazar payına sahip olacak açıklamasını yaptı. Ayrıca, uzay sanayisine katkı vermesi için birçok kurum ve kuruluşun dahil olduğu bir ekosistem kurduklarını da ekledi.

tarihsel fırsatlar ve iç siyasi mücadeleler

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin önünde tarihi fırsat pencereleri olduğunu vurgulayarak, “Hiç kimsenin şahsi ikbali bu uğurda heba edilmesine izin vermeyiz” dedi. İç düşmanlar üreterek Türkiye’yi oyalayan bir geçmişin yaşandığını belirtti. Erdoğan, “Sonuçta Türkiye kaybetti. Eller koşar adım ilerlerken biz yerimizde saydık” şeklinde konuştu.

Erdoğan, mevcut krizlerin çözülemediğini, yeni gerilimlerden bahsetti. Batı dünyası ve kurumlarının etkinliğini yitirdiğine vurgu yaptı. Ayrıca, Türkiye’ye uluslararası alanda daha fazla önem verildiğini ifade etti. Ana muhalefetin yine tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını belirterek, geçmişte yaşanan olumsuz olayların tekrar sahneye konulmaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, “50 bin masum katledilirken bize ne Filistin’den diyerek sustukları topraklarını koruyanlara terörist iftirası atmaya çalıştılar” diye belirtti. Oyuncular değişse de oyunun aynı olduğunu bildiklerini vurguladı. Hükümetin hizmet ve eser odaklı siyasetinden vazgeçmeyeceğini de belirterek, Türkiye’nin uluslararası gücünü artırma çabalarına devam edeceklerini söyledi.