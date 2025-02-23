Erdoğan’dan CHP’ye Şaibeli Kurultay Eleştirisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin 8. olağan büyük kongresi öncesinde alanda toplanan 60 bin kişiye hitap etti. CHP’ye “şaibeli kurultay” iddiaları üzerinden atıfta bulunan Erdoğan, “Şaibesiz şekilde bugüne geldik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz” dedi.

KATILIMCIDAN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edirne’den Kars’a kadar Türkiye’nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara’yı demokrasinin bayram yerine çevirdiniz. Kongremizi şereflendirdiğiniz için, vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu sevdayı daim eylesin” diye ekledi.

BAŞARIYI İKİ KATINA ÇIKARMAK

Erdoğan, “Adında AK olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu büyük kongremiz ile başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti’ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bu günlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz” şeklinde konuştu.

Gençlere seslenen Erdoğan, “Türkiye’yi önce 2053 ardından 2071 vizyonu ile sizler buluşturacaksınız. AK Parti’mizin mihenk taşlı hanım kardeşlerim, sizlerin olmadığı bir hareket asla başarıya ulaşamaz. Dışarıda katılım ne kadar dedim, dışarıdaki bu katılım 60 bin. Allah’a şükürler olsun kar, boran fırtına dinlemiyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan, katılımcılara güven duyduğunu belirterek, “Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kongremiz ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olsun” dedi.