Erdoğan’dan CHP’ye Sert Sokak Eleştirisi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN NEVRUZ KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ’21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “İstanbul’daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızı karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Sırf kendi ikballeri rant tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kastetmesine Türkiye’yi terörize etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum.” dedi.

İSTANBUL’DA BOZULAN HUZUR VE KARDEŞLİK VURGUSU

Erdoğan, milletin kardeşliğinin zedelenmesine rıza göstermediklerini vurguladı ve “Gösteremeyeceğiz.” şeklinde ifade etti. CHP Genel Başkanı’nın sokaklara çağrı yapmasını eleştirerek, “Unutmayın, sokak çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu ve hukuksuzluğu savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur.” dedi.

SOKAK TERÖRÜNE GEÇİT YOK

Cumhurbaşkanı, marjinal grupların peşine takılmanın ve güvenlik güçlerine saldırmanın sonucunda ülkenin ilerlemesi için hiçbir kazanım sağlanamayacağını ifade etti. “Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir, sokak terörüne de teslim edilmeyecektir.” diyerek bu tür girişimlere karşı kararlılık gösterdi.